5.000 Doğu Karayip dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile XCD → CHF çevirin

1,000$ XCD = 0,3274SFr. CHF

07:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 XCD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32990,3299
Düşük0,31940,3113
Ortalama0,32330,3178
Değişim2.18%3.85%
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1 XCD → CHF istatistikleri

XCD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3299, en düşük 0,3194 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3233 oldu. XCD → CHF kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

XCD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3299, en düşük 0,3113 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3178 oldu. XCD → CHF kurundaki değişiklik 3.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,981,5370,7891,40284,4061,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6940,0750,053
1 AUD0,65111,70110,5140,91354,9320,8720,615
1 GBP1,26722,781,94711,777106,9391,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / İsviçre Frangı
1 XCD0,32739 CHF
5 XCD1,63694 CHF
10 XCD3,27389 CHF
20 XCD6,54778 CHF
50 XCD16,36945 CHF
100 XCD32,73890 CHF
250 XCD81,84725 CHF
500 XCD163,69450 CHF
1000 XCD327,38900 CHF
2000 XCD654,77800 CHF
5000 XCD1.636,94500 CHF
10000 XCD3.273,89000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Doğu Karayip Doları
1 CHF3,05447 XCD
5 CHF15,27235 XCD
10 CHF30,54470 XCD
20 CHF61,08940 XCD
50 CHF152,72350 XCD
100 CHF305,44700 XCD
250 CHF763,61750 XCD
500 CHF1.527,23500 XCD
1000 CHF3.054,47000 XCD
2000 CHF6.108,94000 XCD
5000 CHF15.272,35000 XCD
10000 CHF30.544,70000 XCD