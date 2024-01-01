CFA Frangı BEAC'den Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile XAF → EGP çevirin

1.000 xaf
50,71 egp

1.00000 XAF = 0.05071 EGP

02:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97351.348050.92910.7945021.346751.5353983.0052
1 ZAR0.052705210.07104910.04896650.04187430.07098060.08092294.3748
1 CAD0.74181214.074810.6891920.5893710.9990361.1389761.5743
1 EUR1.0763520.42211.4509710.8551451.449571.6526289.3426

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mısır Lirası
1 XAF0.05071 EGP
5 XAF0.25354 EGP
10 XAF0.50708 EGP
20 XAF1.01416 EGP
50 XAF2.53540 EGP
100 XAF5.07081 EGP
250 XAF12.67703 EGP
500 XAF25.35405 EGP
1000 XAF50.70810 EGP
2000 XAF101.41620 EGP
5000 XAF253.54050 EGP
10000 XAF507.08100 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 EGP19.72070 XAF
5 EGP98.60350 XAF
10 EGP197.20700 XAF
20 EGP394.41400 XAF
50 EGP986.03500 XAF
100 EGP1972.07000 XAF
250 EGP4930.17500 XAF
500 EGP9860.35000 XAF
1000 EGP19720.70000 XAF
2000 EGP39441.40000 XAF
5000 EGP98603.50000 XAF
10000 EGP197207.00000 XAF