250 Samoa talasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile WST → TMT çevirin

1,000WS$ WST = 1,262T TMT

06:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 WST → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29821,3055
Düşük1,26191,2619
Ortalama1,28291,2914
Değişim-1.45%-1.90%
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1 WST → TMT istatistikleri

WST → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2982, en düşük 1,2619 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2829 oldu. WST → TMT kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

WST → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3055, en düşük 1,2619 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2914 oldu. WST → TMT kurundaki değişiklik -1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,951,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62619,0071,4840,83589,3751,418
1 AUD0,6510,615111,6910,9130,51454,9750,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Türkmenistan Manatı
1 WST1,26193 TMT
5 WST6,30965 TMT
10 WST12,61930 TMT
20 WST25,23860 TMT
50 WST63,09650 TMT
100 WST126,19300 TMT
250 WST315,48250 TMT
500 WST630,96500 TMT
1000 WST1.261,93000 TMT
2000 WST2.523,86000 TMT
5000 WST6.309,65000 TMT
10000 WST12.619,30000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Samoa Talası
1 TMT0,79244 WST
5 TMT3,96220 WST
10 TMT7,92440 WST
20 TMT15,84880 WST
50 TMT39,62200 WST
100 TMT79,24400 WST
250 TMT198,11000 WST
500 TMT396,22000 WST
1000 TMT792,44000 WST
2000 TMT1.584,88000 WST
5000 TMT3.962,20000 WST
10000 TMT7.924,40000 WST