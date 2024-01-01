Samoa talasından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile WST → SBD çevirin

1.000 wst
2.995,91 sbd

1.00000 WST = 2.99591 SBD

01:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.928951.5352718.97311.347750.79440783.00081.34645
1 EUR1.076511.6527220.42451.450850.8551989.35041.44945
1 AUD0.651350.605063112.35810.8778570.51743754.06260.87701
1 ZAR0.05270630.04896070.080918410.07103480.04187024.374660.0709663

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Samoa talasından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Solomon Adaları doları
1 WST2.99591 SBD
5 WST14.97955 SBD
10 WST29.95910 SBD
20 WST59.91820 SBD
50 WST149.79550 SBD
100 WST299.59100 SBD
250 WST748.97750 SBD
500 WST1497.95500 SBD
1000 WST2995.91000 SBD
2000 WST5991.82000 SBD
5000 WST14979.55000 SBD
10000 WST29959.10000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Samoa Talası
1 SBD0.33379 WST
5 SBD1.66894 WST
10 SBD3.33788 WST
20 SBD6.67576 WST
50 SBD16.68940 WST
100 SBD33.37880 WST
250 SBD83.44700 WST
500 SBD166.89400 WST
1000 SBD333.78800 WST
2000 SBD667.57600 WST
5000 SBD1668.94000 WST
10000 SBD3337.88000 WST