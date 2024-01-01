bin Samoa talasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile WST → PLN çevirin

1,000WS$ WST = 1,491zł PLN

06:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → PLN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PLN
1 WST → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50901,5090
Düşük1,44411,4029
Ortalama1,48051,4497
Değişim2.88%5.72%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → PLN istatistikleri

WST → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5090, en düşük 1,4441 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4805 oldu. WST → PLN kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

WST → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5090, en düşük 1,4029 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4497 oldu. WST → PLN kurundaki değişiklik 5.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9581,4020,78984,4041,339
1 EUR1,05911,62619,011,4840,83589,3461,417
1 AUD0,6510,615111,6880,9130,51454,9340,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Polonya Zlotisi
1 WST1,49084 PLN
5 WST7,45420 PLN
10 WST14,90840 PLN
20 WST29,81680 PLN
50 WST74,54200 PLN
100 WST149,08400 PLN
250 WST372,71000 PLN
500 WST745,42000 PLN
1000 WST1.490,84000 PLN
2000 WST2.981,68000 PLN
5000 WST7.454,20000 PLN
10000 WST14.908,40000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Samoa Talası
1 PLN0,67076 WST
5 PLN3,35381 WST
10 PLN6,70762 WST
20 PLN13,41524 WST
50 PLN33,53810 WST
100 PLN67,07620 WST
250 PLN167,69050 WST
500 PLN335,38100 WST
1000 PLN670,76200 WST
2000 PLN1.341,52400 WST
5000 PLN3.353,81000 WST
10000 PLN6.707,62000 WST