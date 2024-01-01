100 Polonya zlotisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile PLN → WST çevirin

1,000zł PLN = 0,6723WS$ WST

15:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → WST çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

WST
1 PLN → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,69250,7128
Düşük0,66380,6638
Ortalama0,67630,6906
Değişim-1.50%-5.17%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → WST istatistikleri

PLN → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6925, en düşük 0,6638 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6763 oldu. PLN → WST kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

PLN → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7128, en düşük 0,6638 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6906 oldu. PLN → WST kurundaki değişiklik -5.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4070,8861.394,811,05223,94
1 EUR1,05710,83689,1890,9361.473,8211,67825,296
1 GBP1,2631,1961106,6271,1191.761,9813,96230,242
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5250,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Samoa Talası
1 PLN0,67226 WST
5 PLN3,36130 WST
10 PLN6,72260 WST
20 PLN13,44520 WST
50 PLN33,61300 WST
100 PLN67,22600 WST
250 PLN168,06500 WST
500 PLN336,13000 WST
1000 PLN672,26000 WST
2000 PLN1.344,52000 WST
5000 PLN3.361,30000 WST
10000 PLN6.722,60000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Polonya Zlotisi
1 WST1,48752 PLN
5 WST7,43760 PLN
10 WST14,87520 PLN
20 WST29,75040 PLN
50 WST74,37600 PLN
100 WST148,75200 PLN
250 WST371,88000 PLN
500 WST743,76000 PLN
1000 WST1.487,52000 PLN
2000 WST2.975,04000 PLN
5000 WST7.437,60000 PLN
10000 WST14.875,20000 PLN