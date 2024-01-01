250 Samoa talasından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile WST → MZN çevirin

1,000WS$ WST = 23,33MT MZN

05:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 WST → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,754823,8096
Düşük23,006123,0061
Ortalama23,386323,5488
Değişim0.06%-0.56%
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1 WST → MZN istatistikleri

WST → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,7548, en düşük 23,0061 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,3863 oldu. WST → MZN kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

WST → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,8096, en düşük 23,0061 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,5488 oldu. WST → MZN kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9671,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62819,0211,4840,83689,3571,418
1 AUD0,650,614111,6870,9120,51354,9020,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Mozambik Metikali
1 WST23,33220 MZN
5 WST116,66100 MZN
10 WST233,32200 MZN
20 WST466,64400 MZN
50 WST1.166,61000 MZN
100 WST2.333,22000 MZN
250 WST5.833,05000 MZN
500 WST11.666,10000 MZN
1000 WST23.332,20000 MZN
2000 WST46.664,40000 MZN
5000 WST116.661,00000 MZN
10000 WST233.322,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Samoa Talası
1 MZN0,04286 WST
5 MZN0,21430 WST
10 MZN0,42859 WST
20 MZN0,85719 WST
50 MZN2,14297 WST
100 MZN4,28593 WST
250 MZN10,71483 WST
500 MZN21,42965 WST
1000 MZN42,85930 WST
2000 MZN85,71860 WST
5000 MZN214,29650 WST
10000 MZN428,59300 WST