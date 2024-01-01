10 Samoa talasından Laos kipine

Reel döviz kuru ile WST → LAK çevirin

1,000WS$ WST = 8.020₭ LAK

05:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LAK
1 WST → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8.143,67008.228,7200
Düşük7.923,71007.923,7100
Ortalama8.047,61578.127,0276
Değişim-0.05%-1.46%
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1 WST → LAK istatistikleri

WST → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8.143,6700, en düşük 7.923,7100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8.047,6157 oldu. WST → LAK kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

WST → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8.228,7200, en düşük 7.923,7100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8.127,0276 oldu. WST → LAK kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9611,4020,78984,4081,339
1 EUR1,05911,62719,0161,4850,83689,3661,418
1 AUD0,6510,615111,6860,9120,51354,920,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Laos Kipi
1 WST8.019,76000 LAK
5 WST40.098,80000 LAK
10 WST80.197,60000 LAK
20 WST160.395,20000 LAK
50 WST400.988,00000 LAK
100 WST801.976,00000 LAK
250 WST2.004.940,00000 LAK
500 WST4.009.880,00000 LAK
1000 WST8.019.760,00000 LAK
2000 WST16.039.520,00000 LAK
5000 WST40.098.800,00000 LAK
10000 WST80.197.600,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Samoa Talası
1 LAK0,00012 WST
5 LAK0,00062 WST
10 LAK0,00125 WST
20 LAK0,00249 WST
50 LAK0,00623 WST
100 LAK0,01247 WST
250 LAK0,03117 WST
500 LAK0,06235 WST
1000 LAK0,12469 WST
2000 LAK0,24938 WST
5000 LAK0,62346 WST
10000 LAK1,24692 WST