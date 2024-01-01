10 Samoa talasından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile WST → KGS çevirin

1,000WS$ WST = 31,57Лв KGS

05:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 WST → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,733031,7330
Düşük30,651130,6511
Ortalama31,376531,3716
Değişim1.00%1.06%
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1 WST → KGS istatistikleri

WST → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,7330, en düşük 30,6511 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,3765 oldu. WST → KGS kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

WST → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,7330, en düşük 30,6511 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,3716 oldu. WST → KGS kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9571,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05911,62719,011,4840,83589,3571,417
1 AUD0,6510,615111,6860,9130,51454,9270,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,70,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Kırgızistan Somu
1 WST31,56910 KGS
5 WST157,84550 KGS
10 WST315,69100 KGS
20 WST631,38200 KGS
50 WST1.578,45500 KGS
100 WST3.156,91000 KGS
250 WST7.892,27500 KGS
500 WST15.784,55000 KGS
1000 WST31.569,10000 KGS
2000 WST63.138,20000 KGS
5000 WST157.845,50000 KGS
10000 WST315.691,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Samoa Talası
1 KGS0,03168 WST
5 KGS0,15838 WST
10 KGS0,31677 WST
20 KGS0,63353 WST
50 KGS1,58383 WST
100 KGS3,16765 WST
250 KGS7,91913 WST
500 KGS15,83825 WST
1000 KGS31,67650 WST
2000 KGS63,35300 WST
5000 KGS158,38250 WST
10000 KGS316,76500 WST