10 Samoa talasından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile WST → GYD çevirin

1,000WS$ WST = 76,28GY$ GYD

04:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 WST → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek77,592377,8305
Düşük75,513675,5136
Ortalama76,639877,0851
Değişim-0.33%-0.46%
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1 WST → GYD istatistikleri

WST → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 77,5923, en düşük 75,5136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 76,6398 oldu. WST → GYD kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

WST → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 77,8305, en düşük 75,5136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 77,0851 oldu. WST → GYD kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,941,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05911,62619,0011,4850,83589,3981,418
1 AUD0,6510,615111,6850,9130,51454,9770,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Guyana Doları
1 WST76,28250 GYD
5 WST381,41250 GYD
10 WST762,82500 GYD
20 WST1.525,65000 GYD
50 WST3.814,12500 GYD
100 WST7.628,25000 GYD
250 WST19.070,62500 GYD
500 WST38.141,25000 GYD
1000 WST76.282,50000 GYD
2000 WST152.565,00000 GYD
5000 WST381.412,50000 GYD
10000 WST762.825,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Samoa Talası
1 GYD0,01311 WST
5 GYD0,06555 WST
10 GYD0,13109 WST
20 GYD0,26218 WST
50 GYD0,65546 WST
100 GYD1,31092 WST
250 GYD3,27730 WST
500 GYD6,55460 WST
1000 GYD13,10920 WST
2000 GYD26,21840 WST
5000 GYD65,54600 WST
10000 GYD131,09200 WST