Samoa talasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile WST → FJD çevirin

1.000 wst
828,27 fjd

1.00000 WST = 0.82827 FJD

01:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.928951.5357418.97071.348050.79456583.00641.34675
1 EUR1.0764511.6531520.4211.451110.85531589.35221.44971
1 AUD0.651150.604905112.35280.8777830.51738154.04960.876936
1 ZAR0.05271290.04896920.080953510.07105960.04188384.375510.0709911

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Samoa talasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Fiji Doları
1 WST0.82827 FJD
5 WST4.14134 FJD
10 WST8.28268 FJD
20 WST16.56536 FJD
50 WST41.41340 FJD
100 WST82.82680 FJD
250 WST207.06700 FJD
500 WST414.13400 FJD
1000 WST828.26800 FJD
2000 WST1656.53600 FJD
5000 WST4141.34000 FJD
10000 WST8282.68000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Samoa Talası
1 FJD1.20734 WST
5 FJD6.03670 WST
10 FJD12.07340 WST
20 FJD24.14680 WST
50 FJD60.36700 WST
100 FJD120.73400 WST
250 FJD301.83500 WST
500 FJD603.67000 WST
1000 FJD1207.34000 WST
2000 FJD2414.68000 WST
5000 FJD6036.70000 WST
10000 FJD12073.40000 WST