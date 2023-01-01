100 Samoa talasından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile WST → FJD çevirin

100 wst
83.04 fjd

1.00000 WST = 0.83043 FJD

5:4 UTC'deki reel piyasa kuru
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WST → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 FJD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.05787.7681.433821.641050.967318.4121
1GBP1.154611.2205101.3441.655611.894891.1168521.2601
1USD0.94610.819336183.0351.35651.552550.915117.4192
1INR0.01139370.009867360.012043110.01633650.01869760.01102070.209781

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Samoa talasından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / Fiji Doları
1 WST0.83043 FJD
5 WST4.15214 FJD
10 WST8.30427 FJD
20 WST16.60854 FJD
50 WST41.52135 FJD
100 WST83.04270 FJD
250 WST207.60675 FJD
500 WST415.21350 FJD
1000 WST830.42700 FJD
2000 WST1660.85400 FJD
5000 WST4152.13500 FJD
10000 WST8304.27000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Samoa Talası
1 FJD1.20420 WST
5 FJD6.02100 WST
10 FJD12.04200 WST
20 FJD24.08400 WST
50 FJD60.21000 WST
100 FJD120.42000 WST
250 FJD301.05000 WST
500 FJD602.10000 WST
1000 FJD1204.20000 WST
2000 FJD2408.40000 WST
5000 FJD6021.00000 WST
10000 FJD12042.00000 WST