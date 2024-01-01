10 bin Fiji dolarından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile FJD → WST çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,194WS$ WST

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → WST çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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WST
1 FJD → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22351,2351
Düşük1,18741,1874
Ortalama1,20411,2120
Değişim-1.43%-2.58%
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1 FJD → WST istatistikleri

FJD → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2235, en düşük 1,1874 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2041 oldu. FJD → WST kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

FJD → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2351, en düşük 1,1874 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2120 oldu. FJD → WST kurundaki değişiklik -2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - WST tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Samoa Talası
1 FJD1,19396 WST
5 FJD5,96980 WST
10 FJD11,93960 WST
20 FJD23,87920 WST
50 FJD59,69800 WST
100 FJD119,39600 WST
250 FJD298,49000 WST
500 FJD596,98000 WST
1000 FJD1.193,96000 WST
2000 FJD2.387,92000 WST
5000 FJD5.969,80000 WST
10000 FJD11.939,60000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Fiji Doları
1 WST0,83755 FJD
5 WST4,18774 FJD
10 WST8,37548 FJD
20 WST16,75096 FJD
50 WST41,87740 FJD
100 WST83,75480 FJD
250 WST209,38700 FJD
500 WST418,77400 FJD
1000 WST837,54800 FJD
2000 WST1.675,09600 FJD
5000 WST4.187,74000 FJD
10000 WST8.375,48000 FJD