Samoa talasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile WST → AMD çevirin

1.000 wst
147.777 amd

1.00000 WST = 147.77700 AMD

01:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0765589.3581.45131.653560.9479218.3641
1 GBP1.1691311.25865104.4731.696791.933261.1082421.4704
1 USD0.92890.794502183.0041.34811.535980.8805517.0583
1 INR0.01119090.009571850.012047610.01624140.01850490.01060850.205512

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Samoa talasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / Ermeni Dramı
1 WST147.77700 AMD
5 WST738.88500 AMD
10 WST1477.77000 AMD
20 WST2955.54000 AMD
50 WST7388.85000 AMD
100 WST14777.70000 AMD
250 WST36944.25000 AMD
500 WST73888.50000 AMD
1000 WST147777.00000 AMD
2000 WST295554.00000 AMD
5000 WST738885.00000 AMD
10000 WST1477770.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Samoa Talası
1 AMD0.00677 WST
5 AMD0.03383 WST
10 AMD0.06767 WST
20 AMD0.13534 WST
50 AMD0.33835 WST
100 AMD0.67669 WST
250 AMD1.69173 WST
500 AMD3.38347 WST
1000 AMD6.76694 WST
2000 AMD13.53388 WST
5000 AMD33.83470 WST
10000 AMD67.66940 WST