1 Samoa talasından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile WST → ALL çevirin

1 wst
36.49 all

1.00000 WST = 36.49330 ALL

21:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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WST → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 WST → 0 ALL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.057287.78461.434461.64340.967518.4156
1GBP1.1540711.22005101.3071.655421.896551.1165621.2523
1USD0.94590.819639183.0351.356851.554480.9151517.4192
1INR0.01139150.0098710.012043110.01634070.01872080.01102130.209781

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Samoa talasından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Samoa talası

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Çevrim kurları Samoa Talası / Arnavutluk Leki
1 WST36.49330 ALL
5 WST182.46650 ALL
10 WST364.93300 ALL
20 WST729.86600 ALL
50 WST1824.66500 ALL
100 WST3649.33000 ALL
250 WST9123.32500 ALL
500 WST18246.65000 ALL
1000 WST36493.30000 ALL
2000 WST72986.60000 ALL
5000 WST182466.50000 ALL
10000 WST364933.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Samoa Talası
1 ALL0.02740 WST
5 ALL0.13701 WST
10 ALL0.27402 WST
20 ALL0.54805 WST
50 ALL1.37011 WST
100 ALL2.74023 WST
250 ALL6.85058 WST
500 ALL13.70115 WST
1000 ALL27.40230 WST
2000 ALL54.80460 WST
5000 ALL137.01150 WST
10000 ALL274.02300 WST