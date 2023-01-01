100 Vietnam dongundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → PHP çevirin

100 vnd
0.23 php

1.00000 VND = 0.00233 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 PHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Filipinler Pesosu
1 VND0.00233 PHP
5 VND0.01165 PHP
10 VND0.02331 PHP
20 VND0.04662 PHP
50 VND0.11654 PHP
100 VND0.23309 PHP
250 VND0.58272 PHP
500 VND1.16545 PHP
1000 VND2.33089 PHP
2000 VND4.66178 PHP
5000 VND11.65445 PHP
10000 VND23.30890 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Vietnam Dongu
1 PHP429.02100 VND
5 PHP2145.10500 VND
10 PHP4290.21000 VND
20 PHP8580.42000 VND
50 PHP21451.05000 VND
100 PHP42902.10000 VND
250 PHP107255.25000 VND
500 PHP214510.50000 VND
1000 PHP429021.00000 VND
2000 PHP858042.00000 VND
5000 PHP2145105.00000 VND
10000 PHP4290210.00000 VND