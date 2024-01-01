Vietnam dongundan Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile VND → KYD çevirin

1.000 vnd
0,03 kyd

1.00000 VND = 0.00003 KYD

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.928951.346651333.131.3480536.1325150.165
1 AUD0.6510510.6047840.876736867.9340.87764823.524197.7649
1 EUR1.07651.6534811.449671435.111.4511838.8966161.65
1 SGD0.7425831.140590.6898131989.961.0010426.8314111.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cayman Adaları Doları
1 VND0.00003 KYD
5 VND0.00017 KYD
10 VND0.00034 KYD
20 VND0.00067 KYD
50 VND0.00168 KYD
100 VND0.00336 KYD
250 VND0.00839 KYD
500 VND0.01679 KYD
1000 VND0.03358 KYD
2000 VND0.06715 KYD
5000 VND0.16788 KYD
10000 VND0.33576 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Vietnam Dongu
1 KYD29783.50000 VND
5 KYD148917.50000 VND
10 KYD297835.00000 VND
20 KYD595670.00000 VND
50 KYD1489175.00000 VND
100 KYD2978350.00000 VND
250 KYD7445875.00000 VND
500 KYD14891750.00000 VND
1000 KYD29783500.00000 VND
2000 KYD59567000.00000 VND
5000 KYD148917500.00000 VND
10000 KYD297835000.00000 VND