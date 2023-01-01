20 Özbekistan somundan Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile UZS → MMK çevirin

20 uzs
3,44 mmk

1.00000 UZS = 0.17206 MMK

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UZS → MMK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 MMK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Myanmar Kyatı
1 UZS0.17206 MMK
5 UZS0.86030 MMK
10 UZS1.72061 MMK
20 UZS3.44122 MMK
50 UZS8.60305 MMK
100 UZS17.20610 MMK
250 UZS43.01525 MMK
500 UZS86.03050 MMK
1000 UZS172.06100 MMK
2000 UZS344.12200 MMK
5000 UZS860.30500 MMK
10000 UZS1720.61000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Özbekistan Somu
1 MMK5.81190 UZS
5 MMK29.05950 UZS
10 MMK58.11900 UZS
20 MMK116.23800 UZS
50 MMK290.59500 UZS
100 MMK581.19000 UZS
250 MMK1452.97500 UZS
500 MMK2905.95000 UZS
1000 MMK5811.90000 UZS
2000 MMK11623.80000 UZS
5000 MMK29059.50000 UZS
10000 MMK58119.00000 UZS