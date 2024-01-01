Uruguay pesosundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → JMD çevirin

1.000 uyu
3.989,62 jmd

1.00000 UYU = 3.98962 JMD

00:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076389.341.450691.652290.9478618.3553
1 GBP1.1692411.25845104.461.69621.931921.1082721.4617
1 USD0.92910.794628183.00661.347851.535160.8806517.0541
1 INR0.01119320.009573070.012047210.01623790.01849440.01060940.205455

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Uruguay pesosundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Jamaika Doları
1 UYU3.98962 JMD
5 UYU19.94810 JMD
10 UYU39.89620 JMD
20 UYU79.79240 JMD
50 UYU199.48100 JMD
100 UYU398.96200 JMD
250 UYU997.40500 JMD
500 UYU1994.81000 JMD
1000 UYU3989.62000 JMD
2000 UYU7979.24000 JMD
5000 UYU19948.10000 JMD
10000 UYU39896.20000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Uruguay Pesosu
1 JMD0.25065 UYU
5 JMD1.25325 UYU
10 JMD2.50650 UYU
20 JMD5.01300 UYU
50 JMD12.53250 UYU
100 JMD25.06500 UYU
250 JMD62.66250 UYU
500 JMD125.32500 UYU
1000 JMD250.65000 UYU
2000 JMD501.30000 UYU
5000 JMD1253.25000 UYU
10000 JMD2506.50000 UYU