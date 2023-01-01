500 Uruguay pesosundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile UYU → AMD çevirin

500 uyu
5.150,80 amd

1.00000 UYU = 10.30160 AMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UYU → AMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 AMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Ermeni Dramı
1 UYU10.30160 AMD
5 UYU51.50800 AMD
10 UYU103.01600 AMD
20 UYU206.03200 AMD
50 UYU515.08000 AMD
100 UYU1030.16000 AMD
250 UYU2575.40000 AMD
500 UYU5150.80000 AMD
1000 UYU10301.60000 AMD
2000 UYU20603.20000 AMD
5000 UYU51508.00000 AMD
10000 UYU103016.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Uruguay Pesosu
1 AMD0.09707 UYU
5 AMD0.48536 UYU
10 AMD0.97072 UYU
20 AMD1.94145 UYU
50 AMD4.85361 UYU
100 AMD9.70723 UYU
250 AMD24.26807 UYU
500 AMD48.53615 UYU
1000 AMD97.07230 UYU
2000 AMD194.14460 UYU
5000 AMD485.36150 UYU
10000 AMD970.72300 UYU