2000 Uganda şilininden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile UGX → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uganda şilininden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Uganda Şilini
|1 MKD
|64.76620 UGX
|5 MKD
|323.83100 UGX
|10 MKD
|647.66200 UGX
|20 MKD
|1295.32400 UGX
|50 MKD
|3238.31000 UGX
|100 MKD
|6476.62000 UGX
|250 MKD
|16191.55000 UGX
|500 MKD
|32383.10000 UGX
|1000 MKD
|64766.20000 UGX
|2000 MKD
|129532.40000 UGX
|5000 MKD
|323831.00000 UGX
|10000 MKD
|647662.00000 UGX