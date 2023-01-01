10 Yeni Tayvan dolarından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile TWD → TZS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Tanzanya Şilini
|1 TWD
|77.83910 TZS
|5 TWD
|389.19550 TZS
|10 TWD
|778.39100 TZS
|20 TWD
|1556.78200 TZS
|50 TWD
|3891.95500 TZS
|100 TWD
|7783.91000 TZS
|250 TWD
|19459.77500 TZS
|500 TWD
|38919.55000 TZS
|1000 TWD
|77839.10000 TZS
|2000 TWD
|155678.20000 TZS
|5000 TWD
|389195.50000 TZS
|10000 TWD
|778391.00000 TZS