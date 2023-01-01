10 Yeni Tayvan dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile TWD → IMP çevirin

10 twd
0.25 imp

1.00000 TWD = 0.02523 IMP

11:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86591.098291.49051.49071.659920.96318.8404
1 GBP1.1548711.2683105.6611.721591.917021.1121421.7586
1 USD0.910550.788457183.30951.35741.511490.876917.1557
1 INR0.01093010.009464190.012003410.01629350.0181430.01052580.205927

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Yeni Tayvan dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Man Adası poundu
1 TWD0.02523 IMP
5 TWD0.12616 IMP
10 TWD0.25232 IMP
20 TWD0.50463 IMP
50 TWD1.26158 IMP
100 TWD2.52317 IMP
250 TWD6.30793 IMP
500 TWD12.61585 IMP
1000 TWD25.23170 IMP
2000 TWD50.46340 IMP
5000 TWD126.15850 IMP
10000 TWD252.31700 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni Tayvan Doları
1 IMP39.63270 TWD
5 IMP198.16350 TWD
10 IMP396.32700 TWD
20 IMP792.65400 TWD
50 IMP1981.63500 TWD
100 IMP3963.27000 TWD
250 IMP9908.17500 TWD
500 IMP19816.35000 TWD
1000 IMP39632.70000 TWD
2000 IMP79265.40000 TWD
5000 IMP198163.50000 TWD
10000 IMP396327.00000 TWD