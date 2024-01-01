Trinidad ve Tobago dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile TTD → BDT çevirin

1.000 ttd
16.197,10 bdt

1.00000 TTD = 16.19710 BDT

23:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3461583.00770.79339918.9451.531980.9281.34545
1 CAD0.742859161.6630.58938414.07351.138050.6893970.99948
1 INR0.01204710.016217210.009558140.2282320.01845590.01118010.0162087
1 GBP1.26041.69669104.623123.87831.930911.169651.69581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Bangladeş Takası
1 TTD16.19710 BDT
5 TTD80.98550 BDT
10 TTD161.97100 BDT
20 TTD323.94200 BDT
50 TTD809.85500 BDT
100 TTD1619.71000 BDT
250 TTD4049.27500 BDT
500 TTD8098.55000 BDT
1000 TTD16197.10000 BDT
2000 TTD32394.20000 BDT
5000 TTD80985.50000 BDT
10000 TTD161971.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Trinidad ve Tobago Doları
1 BDT0.06174 TTD
5 BDT0.30870 TTD
10 BDT0.61740 TTD
20 BDT1.23479 TTD
50 BDT3.08698 TTD
100 BDT6.17395 TTD
250 BDT15.43487 TTD
500 BDT30.86975 TTD
1000 BDT61.73950 TTD
2000 BDT123.47900 TTD
5000 BDT308.69750 TTD
10000 BDT617.39500 TTD