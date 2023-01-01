1 Bangladeş takasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile BDT → TTD çevirin

1 bdt
0,06 ttd

1.00000 BDT = 0.06156 TTD

4:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → TTD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 TTD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.05887.92831.426131.638150.966418.528
1GBP1.155411.2224101.5911.647731.89271.1165821.407
1USD0.94520.818063183.1081.347951.548350.913417.5123
1INR0.01137290.009843370.012032510.01621930.01863050.01099050.210717

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Bangladeş takasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Trinidad ve Tobago Doları
1 BDT0.06156 TTD
5 BDT0.30778 TTD
10 BDT0.61557 TTD
20 BDT1.23113 TTD
50 BDT3.07782 TTD
100 BDT6.15565 TTD
250 BDT15.38912 TTD
500 BDT30.77825 TTD
1000 BDT61.55650 TTD
2000 BDT123.11300 TTD
5000 BDT307.78250 TTD
10000 BDT615.56500 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Bangladeş Takası
1 TTD16.24520 BDT
5 TTD81.22600 BDT
10 TTD162.45200 BDT
20 TTD324.90400 BDT
50 TTD812.26000 BDT
100 TTD1624.52000 BDT
250 TTD4061.30000 BDT
500 TTD8122.60000 BDT
1000 TTD16245.20000 BDT
2000 TTD32490.40000 BDT
5000 TTD81226.00000 BDT
10000 TTD162452.00000 BDT