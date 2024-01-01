Tonga pa'angasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile TOP → KES çevirin

1.000 top
62.828 kes

1.00000 TOP = 62.82810 KES

23:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.0774589.43911.450521.650880.9479318.3661
1 GBP1.1698111.26045104.631.696881.931281.108921.4855
1 USD0.928050.793367183.011.346251.532210.8797517.0459
1 INR0.01118080.009557490.012046710.01621790.01845820.01059810.205348

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Kenya Şilini
1 TOP62.82810 KES
5 TOP314.14050 KES
10 TOP628.28100 KES
20 TOP1256.56200 KES
50 TOP3141.40500 KES
100 TOP6282.81000 KES
250 TOP15707.02500 KES
500 TOP31414.05000 KES
1000 TOP62828.10000 KES
2000 TOP125656.20000 KES
5000 TOP314140.50000 KES
10000 TOP628281.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Tonga Pa'angası
1 KES0.01592 TOP
5 KES0.07958 TOP
10 KES0.15916 TOP
20 KES0.31833 TOP
50 KES0.79582 TOP
100 KES1.59164 TOP
250 KES3.97910 TOP
500 KES7.95820 TOP
1000 KES15.91640 TOP
2000 KES31.83280 TOP
5000 KES79.58200 TOP
10000 KES159.16400 TOP