Türkmenistan manatından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile TMT → RON çevirin

1.000 tmt
1.320,12 ron

1.00000 TMT = 1.32012 RON

22:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0771589.41831.450541.65080.94794518.3673
1 GBP1.1697111.2601104.6061.696911.931191.1088221.487
1 USD0.92840.793588183.01381.346651.532570.880217.0518
1 INR0.01118340.009559710.012046210.0162220.01846160.01060310.205409

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türkmenistan manatından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Rumen Leyi
1 TMT1.32012 RON
5 TMT6.60060 RON
10 TMT13.20120 RON
20 TMT26.40240 RON
50 TMT66.00600 RON
100 TMT132.01200 RON
250 TMT330.03000 RON
500 TMT660.06000 RON
1000 TMT1320.12000 RON
2000 TMT2640.24000 RON
5000 TMT6600.60000 RON
10000 TMT13201.20000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türkmenistan Manatı
1 RON0.75751 TMT
5 RON3.78753 TMT
10 RON7.57506 TMT
20 RON15.15012 TMT
50 RON37.87530 TMT
100 RON75.75060 TMT
250 RON189.37650 TMT
500 RON378.75300 TMT
1000 RON757.50600 TMT
2000 RON1515.01200 TMT
5000 RON3787.53000 TMT
10000 RON7575.06000 TMT