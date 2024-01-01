5 Romanya leyinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile RON → TMT çevirin

1,000L RON = 0,7450T TMT

00:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 RON → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76900,7872
Düşük0,74050,7405
Ortalama0,75620,7708
Değişim-2.60%-5.04%
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1 RON → TMT istatistikleri

RON → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7690, en düşük 0,7405 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7562 oldu. RON → TMT kurundaki değişiklik -2.60 değerindeydi.

RON → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7872, en düşük 0,7405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7708 oldu. RON → TMT kurundaki değişiklik -5.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,389
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,183
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,879

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Türkmenistan Manatı
1 RON0,74498 TMT
5 RON3,72491 TMT
10 RON7,44982 TMT
20 RON14,89964 TMT
50 RON37,24910 TMT
100 RON74,49820 TMT
250 RON186,24550 TMT
500 RON372,49100 TMT
1000 RON744,98200 TMT
2000 RON1.489,96400 TMT
5000 RON3.724,91000 TMT
10000 RON7.449,82000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Rumen Leyi
1 TMT1,34231 RON
5 TMT6,71155 RON
10 TMT13,42310 RON
20 TMT26,84620 RON
50 TMT67,11550 RON
100 TMT134,23100 RON
250 TMT335,57750 RON
500 TMT671,15500 RON
1000 TMT1.342,31000 RON
2000 TMT2.684,62000 RON
5000 TMT6.711,55000 RON
10000 TMT13.423,10000 RON