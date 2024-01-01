Tacikistan somonundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile TJS → CHF çevirin

1.000 tjs
80,41 chf

1.00000 TJS = 0.08041 CHF

22:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0771589.41831.450541.65080.94782518.3731
1 GBP1.1693611.25955104.561.696171.930341.1083521.4843
1 USD0.92840.793934183.01381.346651.532570.8800517.0571
1 INR0.01118340.009563880.012046210.0162220.01846160.01060120.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tacikistan somonundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / İsviçre Frangı
1 TJS0.08041 CHF
5 TJS0.40203 CHF
10 TJS0.80406 CHF
20 TJS1.60812 CHF
50 TJS4.02029 CHF
100 TJS8.04058 CHF
250 TJS20.10145 CHF
500 TJS40.20290 CHF
1000 TJS80.40580 CHF
2000 TJS160.81160 CHF
5000 TJS402.02900 CHF
10000 TJS804.05800 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Tacikistan Somonu
1 CHF12.43690 TJS
5 CHF62.18450 TJS
10 CHF124.36900 TJS
20 CHF248.73800 TJS
50 CHF621.84500 TJS
100 CHF1243.69000 TJS
250 CHF3109.22500 TJS
500 CHF6218.45000 TJS
1000 CHF12436.90000 TJS
2000 CHF24873.80000 TJS
5000 CHF62184.50000 TJS
10000 CHF124369.00000 TJS