El Salvador kolonundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile SVC → XOF çevirin

1.000 svc
69.598 xof

1.00000 SVC = 69.59810 XOF

21:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0771589.39221.45061.651180.94783518.3568
1 GBP1.1697111.25995104.5631.696771.93141.108721.4721
1 USD0.92840.793682182.98961.34671.532920.8799517.042
1 INR0.01118670.009563640.012049710.01622730.01847120.01060310.205351

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El Salvador kolonundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SVC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SVC → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

El Salvador kolonu için en iyi döviz çiftleri

SVC → EUR

SVC → USD

SVC → INR

SVC → AUD

SVC → GBP

SVC → SGD

SVC → ZAR

SVC → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / CFA Frangı BCEAO
1 SVC69.59810 XOF
5 SVC347.99050 XOF
10 SVC695.98100 XOF
20 SVC1391.96200 XOF
50 SVC3479.90500 XOF
100 SVC6959.81000 XOF
250 SVC17399.52500 XOF
500 SVC34799.05000 XOF
1000 SVC69598.10000 XOF
2000 SVC139196.20000 XOF
5000 SVC347990.50000 XOF
10000 SVC695981.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / El Salvador Kolonu
1 XOF0.01437 SVC
5 XOF0.07184 SVC
10 XOF0.14368 SVC
20 XOF0.28736 SVC
50 XOF0.71841 SVC
100 XOF1.43682 SVC
250 XOF3.59205 SVC
500 XOF7.18410 SVC
1000 XOF14.36820 SVC
2000 XOF28.73640 SVC
5000 XOF71.84100 SVC
10000 XOF143.68200 SVC