Saint Helena poundundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SHP → KWD çevirin

1.000 shp
387,922 kwd

1.00000 SHP = 0.38792 KWD

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0770589.39771.450621.651280.9477618.3652
1 GBP1.1695511.25965104.5541.696561.931241.1084521.4788
1 USD0.928450.793871183.00241.346851.533150.8799517.0514
1 INR0.0111860.009564440.012047810.01622660.01847120.01060150.205433

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Saint Helena poundundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Kuveyt Dinarı
1 SHP0.38792 KWD
5 SHP1.93961 KWD
10 SHP3.87922 KWD
20 SHP7.75844 KWD
50 SHP19.39610 KWD
100 SHP38.79220 KWD
250 SHP96.98050 KWD
500 SHP193.96100 KWD
1000 SHP387.92200 KWD
2000 SHP775.84400 KWD
5000 SHP1939.61000 KWD
10000 SHP3879.22000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Saint Helena Poundu
1 KWD2.57784 SHP
5 KWD12.88920 SHP
10 KWD25.77840 SHP
20 KWD51.55680 SHP
50 KWD128.89200 SHP
100 KWD257.78400 SHP
250 KWD644.46000 SHP
500 KWD1288.92000 SHP
1000 KWD2577.84000 SHP
2000 KWD5155.68000 SHP
5000 KWD12889.20000 SHP
10000 KWD25778.40000 SHP