5.000 İsveç kronundan CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile SEK → XAF çevirin

5.000 sek
284.185 xaf

1,000kr SEK = 56,84FCFA XAF

18:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → XAF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,954958,4923
Düşük55,822255,8222
Ortalama56,799457,1353
Değişim-1.93%0.85%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → XAF istatistikleri

SEK → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,9549, en düşük 55,8222 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 56,7994 oldu. SEK → XAF kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

SEK → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,4923, en düşük 55,8222 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,1353 oldu. SEK → XAF kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83910,96883,7941,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,96891,4311,5144,292
1 GBP1,281,17318,75214,037107,2431,7765,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 SEK56,83690 XAF
5 SEK284,18450 XAF
10 SEK568,36900 XAF
20 SEK1.136,73800 XAF
50 SEK2.841,84500 XAF
100 SEK5.683,69000 XAF
250 SEK14.209,22500 XAF
500 SEK28.418,45000 XAF
1000 SEK56.836,90000 XAF
2000 SEK113.673,80000 XAF
5000 SEK284.184,50000 XAF
10000 SEK568.369,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / İsveç Kronu
1 XAF0,01759 SEK
5 XAF0,08797 SEK
10 XAF0,17594 SEK
20 XAF0,35188 SEK
50 XAF0,87971 SEK
100 XAF1,75942 SEK
250 XAF4,39855 SEK
500 XAF8,79710 SEK
1000 XAF17,59420 SEK
2000 XAF35,18840 SEK
5000 XAF87,97100 SEK
10000 XAF175,94200 SEK