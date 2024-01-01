bin İsveç kronundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile SEK → SVC çevirin

1.000 sek
827,62 svc

1,000kr SEK = 0,8276₡ SVC

17:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SVC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83520,8426
Düşük0,80730,8019
Ortalama0,82290,8240
Değişim-0.79%2.29%
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1 SEK → SVC istatistikleri

SEK → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8352, en düşük 0,8073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8229 oldu. SEK → SVC kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

SEK → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8426, en düşük 0,8019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8240 oldu. SEK → SVC kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,83910,9683,7951,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4241,5134,291
1 GBP1,2791,17318,75114,023107,2111,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / El Salvador Kolonu
1 SEK0,82762 SVC
5 SEK4,13810 SVC
10 SEK8,27619 SVC
20 SEK16,55238 SVC
50 SEK41,38095 SVC
100 SEK82,76190 SVC
250 SEK206,90475 SVC
500 SEK413,80950 SVC
1000 SEK827,61900 SVC
2000 SEK1.655,23800 SVC
5000 SEK4.138,09500 SVC
10000 SEK8.276,19000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / İsveç Kronu
1 SVC1,20829 SEK
5 SVC6,04145 SEK
10 SVC12,08290 SEK
20 SVC24,16580 SEK
50 SVC60,41450 SEK
100 SVC120,82900 SEK
250 SVC302,07250 SEK
500 SVC604,14500 SEK
1000 SVC1.208,29000 SEK
2000 SVC2.416,58000 SEK
5000 SVC6.041,45000 SEK
10000 SVC12.082,90000 SEK