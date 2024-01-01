10 İsveç kronundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile SEK → SVC çevirin

10 sek
8,28 svc

1,000kr SEK = 0,8276₡ SVC

17:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SVC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,83520,8426
Düşük0,80730,8019
Ortalama0,82290,8240
Değişim-0.80%2.29%
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1 SEK → SVC istatistikleri

SEK → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8352, en düşük 0,8073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8229 oldu. SEK → SVC kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

SEK → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8426, en düşük 0,8019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8240 oldu. SEK → SVC kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,96183,7971,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4231,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,024107,2181,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / El Salvador Kolonu
1 SEK0,82760 SVC
5 SEK4,13798 SVC
10 SEK8,27595 SVC
20 SEK16,55190 SVC
50 SEK41,37975 SVC
100 SEK82,75950 SVC
250 SEK206,89875 SVC
500 SEK413,79750 SVC
1000 SEK827,59500 SVC
2000 SEK1.655,19000 SVC
5000 SEK4.137,97500 SVC
10000 SEK8.275,95000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / İsveç Kronu
1 SVC1,20832 SEK
5 SVC6,04160 SEK
10 SVC12,08320 SEK
20 SVC24,16640 SEK
50 SVC60,41600 SEK
100 SVC120,83200 SEK
250 SVC302,08000 SEK
500 SVC604,16000 SEK
1000 SVC1.208,32000 SEK
2000 SVC2.416,64000 SEK
5000 SVC6.041,60000 SEK
10000 SVC12.083,20000 SEK