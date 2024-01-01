5 İsveç kronundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile SEK → ETB çevirin

5 sek
49,23 etb

1,000kr SEK = 9,845Br ETB

03:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,84529,8452
Düşük5,31645,2962
Ortalama6,69115,8559
Değişim79.70%85.89%
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1 SEK → ETB istatistikleri

SEK → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,8452, en düşük 5,3164 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6911 oldu. SEK → ETB kurundaki değişiklik 79.70 değerindeydi.

SEK → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8452, en düşük 5,2962 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8559 oldu. SEK → ETB kurundaki değişiklik 85.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,80483,9491,3733,96
1 EUR1,09210,8557,46311,79591,6481,4994,323
1 GBP1,2761,16918,72413,787107,1321,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,280,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Çevrim kurları İsveç Kronu / Etiyopya Birri
1 SEK9,84520 ETB
5 SEK49,22600 ETB
10 SEK98,45200 ETB
20 SEK196,90400 ETB
50 SEK492,26000 ETB
100 SEK984,52000 ETB
250 SEK2.461,30000 ETB
500 SEK4.922,60000 ETB
1000 SEK9.845,20000 ETB
2000 SEK19.690,40000 ETB
5000 SEK49.226,00000 ETB
10000 SEK98.452,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İsveç Kronu
1 ETB0,10157 SEK
5 ETB0,50786 SEK
10 ETB1,01572 SEK
20 ETB2,03144 SEK
50 ETB5,07860 SEK
100 ETB10,15720 SEK
250 ETB25,39300 SEK
500 ETB50,78600 SEK
1000 ETB101,57200 SEK
2000 ETB203,14400 SEK
5000 ETB507,86000 SEK
10000 ETB1.015,72000 SEK