bin İsveç kronundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile SEK → ETB çevirin

1.000 sek
7.391,79 etb

1,000kr SEK = 7,392Br ETB

15:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,39187,3918
Düşük5,31645,2447
Ortalama5,59675,4681
Değişim34.54%40.33%
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1 SEK → ETB istatistikleri

SEK → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,3918, en düşük 5,3164 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5967 oldu. SEK → ETB kurundaki değişiklik 34.54 değerindeydi.

SEK → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3918, en düşük 5,2447 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,4681 oldu. SEK → ETB kurundaki değişiklik 40.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83210,95783,7771,3863,927
1 EUR1,09210,8537,46211,96791,5061,5144,289
1 GBP1,281,17218,74814,029107,2721,7755,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2620,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Çevrim kurları İsveç Kronu / Etiyopya Birri
1 SEK7,39179 ETB
5 SEK36,95895 ETB
10 SEK73,91790 ETB
20 SEK147,83580 ETB
50 SEK369,58950 ETB
100 SEK739,17900 ETB
250 SEK1.847,94750 ETB
500 SEK3.695,89500 ETB
1000 SEK7.391,79000 ETB
2000 SEK14.783,58000 ETB
5000 SEK36.958,95000 ETB
10000 SEK73.917,90000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İsveç Kronu
1 ETB0,13529 SEK
5 ETB0,67642 SEK
10 ETB1,35285 SEK
20 ETB2,70570 SEK
50 ETB6,76425 SEK
100 ETB13,52850 SEK
250 ETB33,82125 SEK
500 ETB67,64250 SEK
1000 ETB135,28500 SEK
2000 ETB270,57000 SEK
5000 ETB676,42500 SEK
10000 ETB1.352,85000 SEK