50 Etiyopya birrinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile ETB → SEK çevirin

1,000Br ETB = 0,09001kr SEK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 ETB → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09080,0955
Düşük0,08710,0846
Ortalama0,08890,0893
Değişim1.32%-4.83%
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1 ETB → SEK istatistikleri

ETB → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0908, en düşük 0,0871 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0889 oldu. ETB → SEK kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

ETB → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0955, en düşük 0,0846 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0893 oldu. ETB → SEK kurundaki değişiklik -4.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / İsveç Kronu
1 ETB0,09001 SEK
5 ETB0,45003 SEK
10 ETB0,90006 SEK
20 ETB1,80011 SEK
50 ETB4,50028 SEK
100 ETB9,00056 SEK
250 ETB22,50140 SEK
500 ETB45,00280 SEK
1000 ETB90,00560 SEK
2000 ETB180,01120 SEK
5000 ETB450,02800 SEK
10000 ETB900,05600 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Etiyopya Birri
1 SEK11,11040 ETB
5 SEK55,55200 ETB
10 SEK111,10400 ETB
20 SEK222,20800 ETB
50 SEK555,52000 ETB
100 SEK1.111,04000 ETB
250 SEK2.777,60000 ETB
500 SEK5.555,20000 ETB
1000 SEK11.110,40000 ETB
2000 SEK22.220,80000 ETB
5000 SEK55.552,00000 ETB
10000 SEK111.104,00000 ETB