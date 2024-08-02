500 İsveç kronundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SEK → BGN çevirin

500 sek
84,66 bgn

1,000kr SEK = 0,1693лв BGN

15:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17280,1744
Düşük0,16650,1665
Ortalama0,16940,1704
Değişim-2.02%0.76%
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1 SEK → BGN istatistikleri

SEK → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1728, en düşük 0,1665 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1694 oldu. SEK → BGN kurundaki değişiklik -2.02 değerindeydi.

SEK → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1744, en düşük 0,1665 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1704 oldu. SEK → BGN kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83510,96283,7791,3863,933
1 EUR1,09210,8537,46311,96891,4741,5134,294
1 GBP1,281,17318,75214,035107,2661,7745,035
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2570,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bulgar Levası
1 SEK0,16932 BGN
5 SEK0,84661 BGN
10 SEK1,69321 BGN
20 SEK3,38642 BGN
50 SEK8,46605 BGN
100 SEK16,93210 BGN
250 SEK42,33025 BGN
500 SEK84,66050 BGN
1000 SEK169,32100 BGN
2000 SEK338,64200 BGN
5000 SEK846,60500 BGN
10000 SEK1.693,21000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / İsveç Kronu
1 BGN5,90593 SEK
5 BGN29,52965 SEK
10 BGN59,05930 SEK
20 BGN118,11860 SEK
50 BGN295,29650 SEK
100 BGN590,59300 SEK
250 BGN1.476,48250 SEK
500 BGN2.952,96500 SEK
1000 BGN5.905,93000 SEK
2000 BGN11.811,86000 SEK
5000 BGN29.529,65000 SEK
10000 BGN59.059,30000 SEK