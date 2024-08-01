1 Bulgar levasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile BGN → SEK çevirin

1 bgn
5,92 sek

1,000лв BGN = 5,921kr SEK

00:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,00786,0078
Düşük5,78675,7344
Ortalama5,90245,8716
Değişim1.89%-0.51%
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1 BGN → SEK istatistikleri

BGN → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0078, en düşük 5,7867 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9024 oldu. BGN → SEK kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

BGN → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0078, en düşük 5,7344 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8716 oldu. BGN → SEK kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,228
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,733
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7950,46310,848
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9670,56313,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / İsveç Kronu
1 BGN5,92052 SEK
5 BGN29,60260 SEK
10 BGN59,20520 SEK
20 BGN118,41040 SEK
50 BGN296,02600 SEK
100 BGN592,05200 SEK
250 BGN1.480,13000 SEK
500 BGN2.960,26000 SEK
1000 BGN5.920,52000 SEK
2000 BGN11.841,04000 SEK
5000 BGN29.602,60000 SEK
10000 BGN59.205,20000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bulgar Levası
1 SEK0,16890 BGN
5 SEK0,84452 BGN
10 SEK1,68904 BGN
20 SEK3,37808 BGN
50 SEK8,44520 BGN
100 SEK16,89040 BGN
250 SEK42,22600 BGN
500 SEK84,45200 BGN
1000 SEK168,90400 BGN
2000 SEK337,80800 BGN
5000 SEK844,52000 BGN
10000 SEK1.689,04000 BGN