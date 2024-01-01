100 Seyşeller rupisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile SCR → THB çevirin

100 scr
234,62 thb

1,000₨ SCR = 2,346฿ THB

14:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,66702,7617
Düşük2,34622,3462
Ortalama2,58122,6351
Değişim-11.17%-12.79%
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1 SCR → THB istatistikleri

SCR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6670, en düşük 2,3462 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5812 oldu. SCR → THB kurundaki değişiklik -11.17 değerindeydi.

SCR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7617, en düşük 2,3462 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6351 oldu. SCR → THB kurundaki değişiklik -12.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,4171,511,6710,93920,76
1 GBP1,17611,283107,4971,7761,9651,10424,412
1 USD0,9160,779183,7721,3841,5310,8619,024
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Tayland Bahtı
1 SCR2,34616 THB
5 SCR11,73080 THB
10 SCR23,46160 THB
20 SCR46,92320 THB
50 SCR117,30800 THB
100 SCR234,61600 THB
250 SCR586,54000 THB
500 SCR1.173,08000 THB
1000 SCR2.346,16000 THB
2000 SCR4.692,32000 THB
5000 SCR11.730,80000 THB
10000 SCR23.461,60000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Seyşeller Rupisi
1 THB0,42623 SCR
5 THB2,13115 SCR
10 THB4,26229 SCR
20 THB8,52458 SCR
50 THB21,31145 SCR
100 THB42,62290 SCR
250 THB106,55725 SCR
500 THB213,11450 SCR
1000 THB426,22900 SCR
2000 THB852,45800 SCR
5000 THB2.131,14500 SCR
10000 THB4.262,29000 SCR