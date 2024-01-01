100 Seyşeller rupisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → COP çevirin

100 scr
29.955,30 cop

1,000₨ SCR = 299,6$ COP

13:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → COP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek303,8050306,6640
Düşük262,2330262,2330
Ortalama288,2790288,2474
Değişim1.80%4.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → COP istatistikleri

SCR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 303,8050, en düşük 262,2330 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 288,2790 oldu. SCR → COP kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

SCR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 306,6640, en düşük 262,2330 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 288,2474 oldu. SCR → COP kurundaki değişiklik 4.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,1871,5091,6680,94220,733
1 GBP1,17511,279107,1691,7731,961,10724,367
1 USD0,9190,782183,7611,3861,5320,86519,045
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kolombiya Pesosu
1 SCR299,55300 COP
5 SCR1.497,76500 COP
10 SCR2.995,53000 COP
20 SCR5.991,06000 COP
50 SCR14.977,65000 COP
100 SCR29.955,30000 COP
250 SCR74.888,25000 COP
500 SCR149.776,50000 COP
1000 SCR299.553,00000 COP
2000 SCR599.106,00000 COP
5000 SCR1.497.765,00000 COP
10000 SCR2.995.530,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 COP0,00334 SCR
5 COP0,01669 SCR
10 COP0,03338 SCR
20 COP0,06677 SCR
50 COP0,16692 SCR
100 COP0,33383 SCR
250 COP0,83458 SCR
500 COP1,66916 SCR
1000 COP3,33831 SCR
2000 COP6,67662 SCR
5000 COP16,69155 SCR
10000 COP33,38310 SCR