Seyşeller rupisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SCR → AWG çevirin

1.000 scr
130,37 awg

1.00000 SCR = 0.13037 AWG

20:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854891.0769589.38921.450921.651380.94755518.3577
1 GBP1.1697411.25975104.5621.69721.931691.1083921.4737
1 USD0.928550.793808183.00221.347251.533390.8798517.046
1 INR0.0111870.00956370.012047910.01623150.01847410.01060030.205368

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Aruba Florini
1 SCR0.13037 AWG
5 SCR0.65183 AWG
10 SCR1.30365 AWG
20 SCR2.60730 AWG
50 SCR6.51825 AWG
100 SCR13.03650 AWG
250 SCR32.59125 AWG
500 SCR65.18250 AWG
1000 SCR130.36500 AWG
2000 SCR260.73000 AWG
5000 SCR651.82500 AWG
10000 SCR1303.65000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Seyşeller Rupisi
1 AWG7.67078 SCR
5 AWG38.35390 SCR
10 AWG76.70780 SCR
20 AWG153.41560 SCR
50 AWG383.53900 SCR
100 AWG767.07800 SCR
250 AWG1917.69500 SCR
500 AWG3835.39000 SCR
1000 AWG7670.78000 SCR
2000 AWG15341.56000 SCR
5000 AWG38353.90000 SCR
10000 AWG76707.80000 SCR