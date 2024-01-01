10 Seyşeller rupisinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SCR → AWG çevirin

10 scr
1,29 awg

1,000₨ SCR = 0,1286ƒ AWG

12:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13380,1338
Düşük0,11970,1197
Ortalama0,12810,1293
Değişim0.99%-0.74%
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1 SCR → AWG istatistikleri

SCR → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1338, en düşük 0,1197 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1281 oldu. SCR → AWG kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

SCR → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1338, en düşük 0,1197 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1293 oldu. SCR → AWG kurundaki değişiklik -0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08791,0361,5071,670,9420,753
1 GBP1,17511,277106,9611,7711,9621,10424,384
1 USD0,920,783183,751,3871,5360,86519,092
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Aruba Florini
1 SCR0,12865 AWG
5 SCR0,64323 AWG
10 SCR1,28645 AWG
20 SCR2,57290 AWG
50 SCR6,43225 AWG
100 SCR12,86450 AWG
250 SCR32,16125 AWG
500 SCR64,32250 AWG
1000 SCR128,64500 AWG
2000 SCR257,29000 AWG
5000 SCR643,22500 AWG
10000 SCR1.286,45000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Seyşeller Rupisi
1 AWG7,77335 SCR
5 AWG38,86675 SCR
10 AWG77,73350 SCR
20 AWG155,46700 SCR
50 AWG388,66750 SCR
100 AWG777,33500 SCR
250 AWG1.943,33750 SCR
500 AWG3.886,67500 SCR
1000 AWG7.773,35000 SCR
2000 AWG15.546,70000 SCR
5000 AWG38.866,75000 SCR
10000 AWG77.733,50000 SCR