5 Solomon Adaları dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SBD → MYR çevirin

5 sbd
2,70 myr

1,000SI$ SBD = 0,5390RM MYR

11:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57170,5727
Düşük0,53900,5390
Ortalama0,56460,5666
Değişim-5.71%-5.74%
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1 SBD → MYR istatistikleri

SBD → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5717, en düşük 0,5390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5646 oldu. SBD → MYR kurundaki değişiklik -5.71 değerindeydi.

SBD → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5727, en düşük 0,5390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5666 oldu. SBD → MYR kurundaki değişiklik -5.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7061,5031,6620,94320,548
1 GBP1,17711,274106,7151,7681,9561,1124,174
1 USD0,9230,785183,7471,3881,5350,87118,971
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Malezya Ringiti
1 SBD0,53904 MYR
5 SBD2,69520 MYR
10 SBD5,39040 MYR
20 SBD10,78080 MYR
50 SBD26,95200 MYR
100 SBD53,90400 MYR
250 SBD134,76000 MYR
500 SBD269,52000 MYR
1000 SBD539,04000 MYR
2000 SBD1.078,08000 MYR
5000 SBD2.695,20000 MYR
10000 SBD5.390,40000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Solomon Adaları doları
1 MYR1,85515 SBD
5 MYR9,27575 SBD
10 MYR18,55150 SBD
20 MYR37,10300 SBD
50 MYR92,75750 SBD
100 MYR185,51500 SBD
250 MYR463,78750 SBD
500 MYR927,57500 SBD
1000 MYR1.855,15000 SBD
2000 MYR3.710,30000 SBD
5000 MYR9.275,75000 SBD
10000 MYR18.551,50000 SBD