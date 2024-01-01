100 Solomon Adaları dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile SBD → MUR çevirin

100 sbd
560,84 mur

1,000SI$ SBD = 5,608₨ MUR

11:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,96155,9615
Düşük5,58635,4903
Ortalama5,72575,6849
Değişim-2.36%-0.16%
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1 SBD → MUR istatistikleri

SBD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,9615, en düşük 5,5863 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,7257 oldu. SBD → MUR kurundaki değişiklik -2.36 değerindeydi.

SBD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,9615, en düşük 5,4903 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6849 oldu. SBD → MUR kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,6951,5031,6620,94320,53
1 GBP1,17611,274106,6911,7681,9551,1124,15
1 USD0,9230,785183,7481,3881,5350,87118,957
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Mauritius Rupisi
1 SBD5,60840 MUR
5 SBD28,04200 MUR
10 SBD56,08400 MUR
20 SBD112,16800 MUR
50 SBD280,42000 MUR
100 SBD560,84000 MUR
250 SBD1.402,10000 MUR
500 SBD2.804,20000 MUR
1000 SBD5.608,40000 MUR
2000 SBD11.216,80000 MUR
5000 SBD28.042,00000 MUR
10000 SBD56.084,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Solomon Adaları doları
1 MUR0,17830 SBD
5 MUR0,89152 SBD
10 MUR1,78304 SBD
20 MUR3,56608 SBD
50 MUR8,91520 SBD
100 MUR17,83040 SBD
250 MUR44,57600 SBD
500 MUR89,15200 SBD
1000 MUR178,30400 SBD
2000 MUR356,60800 SBD
5000 MUR891,52000 SBD
10000 MUR1.783,04000 SBD