1 Solomon Adaları dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SBD → KWD çevirin

1 sbd
0,037 kwd

1,000SI$ SBD = 0,03665ك KWD

11:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03720,0373
Düşük0,03660,0365
Ortalama0,03700,0370
Değişim-1.35%-1.11%
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1 SBD → KWD istatistikleri

SBD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0372, en düşük 0,0366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0370 oldu. SBD → KWD kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

SBD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0373, en düşük 0,0365 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0370 oldu. SBD → KWD kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7371,5041,6630,94320,537
1 GBP1,17611,274106,7261,7691,9561,1124,156
1 USD0,9230,785183,7561,3881,5350,87118,957
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kuveyt Dinarı
1 SBD0,03665 KWD
5 SBD0,18327 KWD
10 SBD0,36655 KWD
20 SBD0,73309 KWD
50 SBD1,83273 KWD
100 SBD3,66546 KWD
250 SBD9,16365 KWD
500 SBD18,32730 KWD
1000 SBD36,65460 KWD
2000 SBD73,30920 KWD
5000 SBD183,27300 KWD
10000 SBD366,54600 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Solomon Adaları doları
1 KWD27,28170 SBD
5 KWD136,40850 SBD
10 KWD272,81700 SBD
20 KWD545,63400 SBD
50 KWD1.364,08500 SBD
100 KWD2.728,17000 SBD
250 KWD6.820,42500 SBD
500 KWD13.640,85000 SBD
1000 KWD27.281,70000 SBD
2000 KWD54.563,40000 SBD
5000 KWD136.408,50000 SBD
10000 KWD272.817,00000 SBD