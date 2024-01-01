10 bin Kuveyt dinarından Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → SBD çevirin

1,000ك KWD = 26,63SI$ SBD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → SBD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SBD
1 KWD → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,026627,1752
Düşük26,621226,5813
Ortalama26,751926,8373
Değişim0.02%-1.52%
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1 KWD → SBD istatistikleri

KWD → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,0266, en düşük 26,6212 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,7519 oldu. KWD → SBD kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

KWD → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,1752, en düşük 26,5813 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,8373 oldu. KWD → SBD kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Solomon Adaları doları
1 KWD26,62540 SBD
5 KWD133,12700 SBD
10 KWD266,25400 SBD
20 KWD532,50800 SBD
50 KWD1.331,27000 SBD
100 KWD2.662,54000 SBD
250 KWD6.656,35000 SBD
500 KWD13.312,70000 SBD
1000 KWD26.625,40000 SBD
2000 KWD53.250,80000 SBD
5000 KWD133.127,00000 SBD
10000 KWD266.254,00000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kuveyt Dinarı
1 SBD0,03756 KWD
5 SBD0,18779 KWD
10 SBD0,37558 KWD
20 SBD0,75116 KWD
50 SBD1,87791 KWD
100 SBD3,75581 KWD
250 SBD9,38952 KWD
500 SBD18,77905 KWD
1000 SBD37,55810 KWD
2000 SBD75,11620 KWD
5000 SBD187,79050 KWD
10000 SBD375,58100 KWD