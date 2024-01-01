10 bin Solomon Adaları dolarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SBD → KES çevirin

10.000 sbd
155.856 kes

1,000SI$ SBD = 15,59Ksh KES

11:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,141316,2297
Düşük15,390615,3906
Ortalama15,682815,7037
Değişim0.03%-3.97%
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1 SBD → KES istatistikleri

SBD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,1413, en düşük 15,3906 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,6828 oldu. SBD → KES kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

SBD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,2297, en düşük 15,3906 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,7037 oldu. SBD → KES kurundaki değişiklik -3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7431,5041,6630,94320,528
1 GBP1,17711,275106,7621,771,9571,1124,152
1 USD0,9230,785183,7581,3891,5350,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Kenya Şilini
1 SBD15,58560 KES
5 SBD77,92800 KES
10 SBD155,85600 KES
20 SBD311,71200 KES
50 SBD779,28000 KES
100 SBD1.558,56000 KES
250 SBD3.896,40000 KES
500 SBD7.792,80000 KES
1000 SBD15.585,60000 KES
2000 SBD31.171,20000 KES
5000 SBD77.928,00000 KES
10000 SBD155.856,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Solomon Adaları doları
1 KES0,06416 SBD
5 KES0,32081 SBD
10 KES0,64162 SBD
20 KES1,28324 SBD
50 KES3,20809 SBD
100 KES6,41618 SBD
250 KES16,04045 SBD
500 KES32,08090 SBD
1000 KES64,16180 SBD
2000 KES128,32360 SBD
5000 KES320,80900 SBD
10000 KES641,61800 SBD