Solomon Adaları dolarından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile SBD → CZK çevirin

1.000 sbd
2.881,15 czk

1.00000 SBD = 2.88115 CZK

19:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.0768589.37511.450791.650980.9473518.3624
1 GBP1.1697811.2597104.5511.697131.931311.1081921.4804
1 USD0.92860.79384182.99681.347251.533150.8797517.052
1 INR0.01118880.00956470.012048710.01623260.01847250.01059980.205454

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Solomon Adaları dolarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

SBD → EUR

SBD → GBP

SBD → INR

SBD → JPY

SBD → RUB

SBD → AUD

SBD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 SBD2.88115 CZK
5 SBD14.40575 CZK
10 SBD28.81150 CZK
20 SBD57.62300 CZK
50 SBD144.05750 CZK
100 SBD288.11500 CZK
250 SBD720.28750 CZK
500 SBD1440.57500 CZK
1000 SBD2881.15000 CZK
2000 SBD5762.30000 CZK
5000 SBD14405.75000 CZK
10000 SBD28811.50000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Solomon Adaları doları
1 CZK0.34708 SBD
5 CZK1.73542 SBD
10 CZK3.47084 SBD
20 CZK6.94168 SBD
50 CZK17.35420 SBD
100 CZK34.70840 SBD
250 CZK86.77100 SBD
500 CZK173.54200 SBD
1000 CZK347.08400 SBD
2000 CZK694.16800 SBD
5000 CZK1735.42000 SBD
10000 CZK3470.84000 SBD