Arabistan riyalinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile SAR → UZS çevirin

1.000 sar
3.330.570 uzs

1.00000 SAR = 3330.57000 UZS

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0014278.971.347050.9285555.97441.532920.793745
1 INR0.01204813.361030.01622920.01118710.6743790.01846860.00956303
1 PKR0.003584610.29752810.004828660.003328490.2006470.005494930.00284527
1 CAD0.74236361.6172207.09710.6893241.55331.137980.589247

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Özbekistan Somu
1 SAR3330.57000 UZS
5 SAR16652.85000 UZS
10 SAR33305.70000 UZS
20 SAR66611.40000 UZS
50 SAR166528.50000 UZS
100 SAR333057.00000 UZS
250 SAR832642.50000 UZS
500 SAR1665285.00000 UZS
1000 SAR3330570.00000 UZS
2000 SAR6661140.00000 UZS
5000 SAR16652850.00000 UZS
10000 SAR33305700.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Arabistan Riyali
1 UZS0.00030 SAR
5 UZS0.00150 SAR
10 UZS0.00300 SAR
20 UZS0.00600 SAR
50 UZS0.01501 SAR
100 UZS0.03002 SAR
250 UZS0.07506 SAR
500 UZS0.15012 SAR
1000 UZS0.30025 SAR
2000 UZS0.60050 SAR
5000 UZS1.50124 SAR
10000 UZS3.00249 SAR